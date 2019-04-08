سيدة تنتقم من زوجها بصورها الإباحية.. "دعوى كيدية عشان متجوز عليها"

25 ألف درهم هي الغرامة التي دفعها الزوج عقابا له على إرسال صور إباحية لزوجته على تطبيق "واتساب"، مع سب وقذف في حقها، كما روت للمحكمة وجاء الحكم في صف الزوجة، لكن للقصة دوما أكثر من رواية.

يقول الزوج الإماراتي إن ما حدث يُعتبر مكيدة من مكائد زوجته، مؤكدا أنها استولت على هاتفه المحمول خلال نومه، حيث نسي إغلاق هاتفه المحمول قبل النوم، فاستولت عليه واستخدمت تطبيق المحادثة الشهير في إرسال صورها وشتم نفسها، ثم مسحت الرسائل كي لا يكتشف الزوج الأمر.

حُولت القضية بعد أقوال الزوج إلى محكمة استئناف أبوظبي، بعدما عاقبت محكمة أول درجة، الزوج بالغرامة، وفق صحيفة "الإمارات اليوم"، وقررت محكمة الاستئناف، حجز القضية للحكم في جلسة 24 أبريل الجاري.

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القصة التي لها روايتان، بها تفاصيل مخفية، تعود إلى مشاكل أسرية بين الزوجين منذ سنين، ويقول الزوج إن زوجته أقدمت على هذا الفعل بسبب زواجه من أخرى تحمل جنسية عربية، وطالب المحكمة بتوجيه اليمين إلى زوجته فيما إذا كانت قامت في تلك الليلة بالعبث بهاتفه أثناء نومه في غرفتهما وإرسال الشتائم والصور لهاتفها أم لا.

وكانت المحكمة قد منحت الزوجين فترة أجل كي يتصالحا، وحاول الزوج بالفعل مصالحتها لكنها الأخيرة رفضت الصلح، وأصرت على القضية، وقال الزوج "القضية المرفوعة من زوجته الأولى، تُعد قضية كيدية نتيجة زواجي من سيدة أخرى، فأنا أتناول أدوية للقلب وحبوبا منومة مصروفة لى بوصفة طبية".

وطالب الزوج المحكمة بإسقاط الغرامة، حيث إنه مريض متقاعد، وله أبناء من زوجتين، ولعدم مقدرته على سدادها، حيث إن راتبه الشهري لا يتجاوز 12 ألف درهم، ويسدد التزامات بنكية.

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