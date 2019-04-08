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بدأت الجلسة الثانية من جلسات مؤتمر "سند" للرعاية اللاحقة للشباب خريجي دور رعاية الأيتام، التي تناولت الحديث عن دور الدراما وتأثيرها في نظرة المجتمع لخريجي دور رعاية الأيتام.
تحدث الدكتور مدحت العدل، بأننا لدينا نماذج مشرفة من الأيتام وعلى رأسهم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتابع بأننا نعاني من نقص شديد في القيم الأخلاقية في الإعلام والدراما.
وشاركه في الجلسة الثانية، هشام سليمان، رئيس شبكة قنوات "DMC" أنه قدم قبل ذلك مسلسل "أولاد الشوارع" الذي لعب دورا جيدا وإيجابيا نحو الأيتام، لكننا في النهاية الإعلاميين يحتاجون للتغيير حتى نبرز الأشخاص الإيجابية المختلفة.
وتحدث الكاتب أحمد مراد، بأننا نحتاج للتركيز الشديد في الكتابة لخدمة الأيتام، فنحن نحتاج دراما حرة تراعي ما تكتبه وتقدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر صناع الدراما في مؤتمر "سند": نحتاج لتغيير حقيقي والتركيز في الكتابة عن الأيتام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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