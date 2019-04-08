خبيرة تجميل تكشف أسرار "زيت النمل"

قالت أمينة طاهر، خبيرة التجميل، إن "زيت النمل" هو أحد مخرجات النمل الأحمر والذي اكتشافه في تركيا، مضيفة "النمل لما بيتحط في خطر بيفرز مادة زيتية وبعد اكتشاف هذا الزيت أجروا الفحوصات حوله واكتشفوا احتوائه على حمض الفورميك".

وأضافت طاهر خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه المذاع على فضائية "DMC"، أن ذلك الحمض يستخدم في دباغة الجلود، ومؤخرا يجري ستخدامه كبديل للشمع في إزالة الشعر للسيدات.

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