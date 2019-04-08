قالت أمينة طاهر، خبيرة التجميل، إن "زيت النمل" هو أحد مخرجات النمل الأحمر والذي اكتشافه في تركيا، مضيفة "النمل لما بيتحط في خطر بيفرز مادة زيتية وبعد اكتشاف هذا الزيت أجروا الفحوصات حوله واكتشفوا احتوائه على حمض الفورميك".
وأضافت طاهر خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه المذاع على فضائية "DMC"، أن ذلك الحمض يستخدم في دباغة الجلود، ومؤخرا يجري ستخدامه كبديل للشمع في إزالة الشعر للسيدات.
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة تجميل تكشف أسرار "زيت النمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.