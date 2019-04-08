إليزابيث هيرلي تستعرض جسدها الرشيق في ملابس بحر قرمزية

كشفت الممثلة إليزابيث هيرلي عن جسدها المذهل في ملابس سباحة باللون القرمزي الأحد ، وعبر "إنستغرام" شاركت النجمة البالغة من العمر 53 عاما، عددا من الصور لتحية محبيها ومتابعيها من فندقها الفاخر في الهند، حيث وصلت إلى هناك للاحتفال بعيد ميلاد ابنها داميان السابع عشر.

وتباهت إليزابيث بجسدها الذي تحدى الزمن مع قطعة واحدة من ملابس السباحة، والتي كشفت عن مفاتنها، وظهرت الممثلة مع مكياج بسيط وظل جفون أسود، وأبقت على شعرها الأسود منسدلا على كتفيها في مظهر أنيق وكتبت "تحية من الهند من شاطئ إليزابيث هيرلي".

وأثنت الممثلة على ابنها داميان في عيد ميلاده السابع عشر، بمشاركة عدد من اللقطات التي تجمعهما معا، والتي سرعان ما علق عليها الكثير من أصدقائها من المشاهير، بما في ذلك ألتون جون وجوان كولينز. وعبر "إنستغرام" شاركت إليزابيث ثلاث صور قديمة وكتبت "عيد ميلاد سعيد فهو عيد ميلادك السابع عشر يا ملاكي".

يذكر أن داميان ابن إليزابيث من حبيبها السابق، رجل الأعمال الأميركي ستيف بينغ، الذي نفى في البداية أبوته لطفلهما لأنه ادعى أنه كان على "علاقة قصيرة" مع إليزابيث في عام 2001 لكن اختبار الحمض النووي أثبت أنه الأب، وتعد إليزابيث وداميان مقربين للغاية فهما لا يفترقان تقريبا حيث يستحوذ داميان على الجزء الأكبر في حياة إليزابيث.

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