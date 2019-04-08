حكاية "الذوق" الذي لم يخرج من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

ما أن تدب مشاجرة أو عركة بين متخاصمين، يدخل بينهما مصلح ليهدأ بينهما، "يا ذوق ماينفعش كدة مايصحش كدة"، ولو استمرا في العناد يكرر الجملة الشهيرة بصوت جهور "ده الذوق مخرجش من مصر.. عيب كده".

لعل كثير منا معتاد على هذه الجملة، دون أن يعلم أن لها حكاية ظل يرددها الرواه جيل بعد الجيل.

تحكي الرواية أن شخصًا اسمه حسن الذوق جمع بين التقوى والفتوة، استغل قوته في الدفاع عن الغلابة والمساكين ضد الظالمين وجامعي "الإتاوات"؛ صوفي زاهد، وهب قوته لله.

Advertisements

وحسب القصص الشعبية الشهيرة، يحكى أن حسن الذوق كان مغربي الأصل، تاجر محبوب، يعيش في مصر المحروسة، وكان دائم الدفاع عن حقوق صغار التجار، حتى قامت في أحد الأيام مشاجرة كبرى، وجاء الفتوى الحكيم ليصلح بين الناس، ولأول مرة لا يسمع لكلامه أحد، وكان سيمر الأمر مرور الكرام لولا أن معركة ثانية وثالثة وقعت، وعلم بها الحاكم، وسُجن على إثر ذلك عدد من الأشخاص، فاعتبر "الذوق" ذلك تعديًا عليه وعلى كرامته ومكانته وسط أهله، فقرر أن يهجر المحروسة التي عشقها دون رجعة، ويعود إلى بلده المغرب، وفق ما نشرته "هيئة الإذاعة البريطانية BBC".

هم "الذوق" بالرحيل دون أن يودع أحدًا، وأثقل فراق المحروسة قلبه وزاد همه، وعند باب الفتوح أحد بوابات القاهرة القديمة المعروف عنها خروج الجيوش الفاطمية للغزو، وقف "الذوق" ونظر ورائه مودعًا القاهرة، إلا أن قلبه رفض الرحيل وسقط متوفيًا.

على الرغم من أن القصة تبدو كأنها مجرد أسطورة، إلا أن مقام حسن الذوق ذو القبة الخضراء ما زال موجودًا إلى يومنا هذا شاهدًا أن الذوق لم يخرج من مصر.