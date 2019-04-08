يسبب سيولة الدم.. أضرار لا تتوقعها لعصير القصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة عبد الرازق
يعد عصير القصب من المشروبات الشعبية الرائجة بين المصريين ، وعلى الرغم من فوائد القصب المتنوعة الى أنه قد يسبب بعض المضاعفات للأشخاص حسب حالتهم الصحية وتوافر عوامل الخطر المختلفة .
لذلك في هذا التقرير ستنتاول معا فوائد وأضرار عصير القصب وفقا لموقع "Natural Food Series" و"Lifealth".
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