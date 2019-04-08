هوتونج.. قرية لا يسكنها سوى القطط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

إن كنت من محبي الحيوانات الأليفة خاصة القطط منها، فبالتأكيد قرية هوتونج التايوانية ستكون مكانًا مناسبًا للعيش بالنسبة لك، ولكن قد يصعب ذلك بعد أن تعلم أن أهل القرية قد رحلوا تاركين وراءهم القطط فقط.

تضم القرية الصغيرة في مقاطعة تايوان الصينية ما يزيد عن 286 قطة، ولعل ذلك دفع من تبقوا من سكان القرية أن يتخذون من القطط رموزًا زينوا بها كل شىء بداية من الجسور وإشارت الطرق حتى المقاهي، ما نتج عنه أن أصبحت تلك القرية مزارًا سياحيًا يجذب العديد من السائحين حول العالم- وفق ما نشره موقع "CNN".

وفي السابق كانت هذه القرية تشتهر بمناجم الفحم في بدايات القرن العشرين، وتعتمد عليه كمصدر دخل لها، وكان يعيش فيها حوالي 6 ألف شخص وعامل، حتى عام 2010 أصبحت القطط واجهة القرية ومصدر دخلها. ويعيش فيها 100 شخص فقط.

وعلى الرغم من المنظر الجمالي للقرية، إلا أن ذلك جعل منها في بعض المناطق الصغيرة منفى لكل من أراد التخلص من قطته.