بالفيديو| وصفة مُجربة للتخسيس بين 7 و9 كيلو في الأسبوع

عرضت الإعلامية سناء منصور، خلال برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر شاشة "dmc"، نظاما غذائيا كوصفة مُجربة للتخسيس من 7 لـ9 كيلوجرامات في الأسبوع.
وهذه الوصفة عبارة عن نصف كرنبة صغيرة، مقطعة، و3 بصلات خضراء، وكرفس، وجزر، وفلفل أحمر أو أخضر، وعصير طماطم، ويضاف عليهم عصير للطماطم، ومرق دجاج شوربة، وتغلي على النار وتنضج بعد 20 دقيقة.
وأكدت منصور، أنه كلما زاد عدد مرات شرب المياه كلما زاد معدل الحرق، موضحة أن هذه الشربة تكون إلى جانب أشياء أخرى مثل الفاكهة باستثناء الموز.
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