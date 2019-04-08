في عيد زواجهما الأول.. شيرين عبدالوهاب: "أتمنى كل ست تلاقي راجل زي حسام"

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على مشاركة متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع الصوروالفيديوهات الشهير "إنستجرام"، احتفالها بعيد زواجها الأول من الفنان حسام حبيب.

ونشرت "شيرين" صورة برفقة "حبيب" على دراجة نارية، بإطلالة كاجوال، مُعلقة: "النهاردة عيد جوازي بس هو عيدي، أنا حاسة إن أنا اتولدت من جديد، يوم ما اتجوزت حبيبي حسام".

وتابعت: "بتمنى لكل ست تلاقي راجل زي حسام. كل سنة وأنت الحضن اللي بنتدفى فيه أنا ومريم وهنا".

Advertisements

وكان الثنائي أعلنا زواجهما، العام الماضي، عقب انتشار العديد من الشائعات حول علاقتهما، أنكروها في البداية، ومن ثم أحتفلا بالزواج في حفل عائلي.

​