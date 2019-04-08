ظنت أنها تعاني من تسمم.. أمريكية تنجب طفلا في "أرضية الحمام"

9 أشهر مرت دون أن تظهر علامات الحمل على سيدة أمريكية، رغم أنها حاولت مع زواجها مرارا وتكرارا أن تنعم بطفل، حتى فوجئت في إحدى الليالي بآلام شديدة في المعدة وغثيان لا يحتمل، وخلال دقائق وجدت "طفلا يخرج من بين أحشائها".. بعدما ظنت أنها تناولت طعام ملوث فأصيبت بتسمم، لكن ما حدث كان "غير متوقع".

في حديث مع صحيفة "News 12 New Jersey" الأمريكية المحلية، ذكرت "باتريشيا كروفورد" من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، تفاصيل إنجاب طفلها "وليام" في أرضية حمام منزلها، بعدما ظنت أنها تعاني من أعراض تسمم، لكن ما كان يحدث معها آنذاك هو "مخاض الولادة".

وأضافت "كروفورد"، أنها لم تك تصدق ما حدث لها إلا عندما وجدت "صبيا جميلا" يخرج من أحشائها فجأة وسط ذهول زوجها "إيفان"، فكلاهما لم يك يتوقع أن هناك مولودا في الطريق، خاصة أنها لم تختبر آلام الحمل والولادة العادية، مثل: غثيان الصباح، آلام الظهر، بروز البطن وآخرها "الطلق".. فقط آلم شديد وغثيان متكرر في المعدة قبل دقائق من خروج طفلها إلى النور، وفقا لما نقله موقع "LADbible" الأمريكي.

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28 مارس الماضي الخامسة فجرا، هو تاريخ ميلاد رضيع "باتريشيا" الذي يتزامن مع توقيت وفاة والدها الذي رحل قبل عام من ميلاد حفيده "وليام"، وتؤكد "الأم المصدومة"، أن الله منحها في نفس التاريخ طفلا لم تكن تتوقع مجيئه وكأنها رسالة من والدها الراحل حتى لا تتذكر ذلك اليوم وتحزن.

وتابعت: "وكأن والدي بعث إلي من جديد في شكل طفل، لذلك سميته بنفس الاسم حتى تتخلد ذكراه إلى الأبد".

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