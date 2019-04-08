أستاذ اجتماع: العناد بين الزوجين طريقة للتعبير عن رفض سلوك الآخر واستبداده

قال الدكتور شهاب اليحياوي، أستاذ علم الاجتماع، إن الشخص العنيد يعتبر من الشحصيات التي يصعب التعامل معها، لتمسكه بآرائه دون السماح لنفسه بالاستماع لوجهات نظر مختلفة، ما يتسبب في خسارة كثير من الفرص.

وأضاف "اليحياوي"، خلال حواره في برنامج "يوم جديد"، المذاع عبر فضائية "الغد"، أنه حالة شراكة شخص عنيد في الحياة الزوجية قد يكون من الصعب التفاهم بسهولة، للتوصل إلى حلول للمشكلات الزوجية التي تطرأ.

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وأكد أن العناد صفة موجودة في الرجل والمرأة، غير أن هناك بعض الأزواج يشكون عناد الزوجة، وتصلب رأيها ما يدفع بالحياة الزوجية إلى طريق شائك، "في حين أن الزوجة ترى أنه السلاح الوحيد الذي قد تدافع به عن نفسها أمام تعنت الزوج واستبداده بالرأي، فنجدها تلجأ أحيانا إلى الرفض السلبي لما تراه لا يتوافق مع أسلوبها ومشاعرها، فيترجمه الزوج على أنه عناد وتبدأ المشاكل".

وأشار أستاذ علم الاجتماع إلى أنه "قد يأتي العناد من الزوج لعدم التكيف مع الزوجة والشعور باختلاف الطباع، فيكون العناد إحدى صور التعبير عن رفض سلوك الزوجة، وعدم الانسجام في الحياة الزوجية".

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