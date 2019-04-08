عالجها من الاكتئاب فخانته مع الطبيب النفسي.. صيدلي يطالب بحضانة أبنائه

بعد 6 أعوام من زواج أثمر عن طفلين، لجأ "منصور ع."، 37 عامًا، صيدلي، لمحكمة الأسرة مطالبًا بإسقاط الحضانة عن زوجته "نورهان أ." 33 عامًا، ربة منزل، بعدما اتهمها بالخيانة.

علاقة حب قبل الارتباط الرسمي نشأت بين الزوجين، وفقا لـ"منصور" الذي يروي لـ"هن": "اتعرفنا عن طريق واحد صاحبي وأعجبت بيها وحبيتها، كان عندها مشاكل كتير في البيت بسبب انفصال والدها ووالدتها وزواج كل منهما، وحياتها مع جدتها العجوز سببلها أزمات نفسية كتير.. قبلت بيها بظروفها وكل حاجة عشان كنت بحبها وبتصعب عليّ وتمسكت بيها للأسف، واتجوزنا".

مشكلات عديدة نشبت بين الزوجين لأسباب نفسية، يضيف "منصور": "من أول الجواز مكانتش متزنة نفسيا دايمًا، خصوصا بعد الحمل زادت المشاكل لكن كنت بحاول أعدي عشان الحياة تمشي والأولاد يعيشوا كويس، ساعدتها كتير عشان تخرج من حالة الحزن اللي كانت فيها بعد وفاة جدتها، ونصحتها بزيارة طبيب نفسي وبالفعل بدأت الحالة تتحسن كثيرا في البداية".

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خيانة زوجية اكتشفها "منصور" بعد فترة طويلة من زيارة زوجته للطبيب النفسي، يوضح: "في البداية كنت سعيد بزيارة مراتي للطبيب النفسي وكنت متقبل ده لأن بدأت النتيجة تكون أفضل، لحد ما بدأت تتغير من ناحيتي خالص بعد حوالي سنة، وتخرج كتير من غير ما تقولي بحجة زيارة الطبيب النفسي وتكذب باستمرار، فبدأت ألاحظ والولاد كمان بقوا يقولولي ماما فين!، وبتتكلم في التليفون كتير.. تابعت تليفونها عن طريق (أبلكيشن) لتسجيل المكالمات وعرفت (الباس وورد) بتاع (فيس بوك)، واكتشفت خيانتها وإنها بتبعتله صور ليها على الخاص وكلامهم خارج.. اكتشفت شخصية مختلفة خالص عن مراتي، كأن واحد سارق الأكونت بتاعها وبيتكلم ألفاظ وتصرفات لولا إني سمعت صوتها بنفسي وشوفت الصور عمري ما كنت هصدق أبدا".

صدمة تعرض لها الزوج بعد اكتشاف خيانة زوجته، يضيف: "محستش بنفسي إزاي ولا اعمل إيه، واجهتها وبمنتهى الجرأة اعترفتلي أنها بتحبه وأنها مبتحبنيش ومش شايفة إني الراجل اللي بتتمناه، وأنها قاعدة معايا عشان ملهاش مكان تاني وعشان الولاد بس، ولو بإيديها كانت اتطلقت وسابتني أنا وولادي.. طردتها من الشقة وقولت للولاد أمكم سافرت وفضلت كدا كتير لحد ما عملت قضية وأخدت الولاد، وحاليا أنا معايا ورق وكل حاجة إنها لا تصلح نفسيا لرعاية الأولاد بجانب قضية الزنا اللي أقمتها ومعايا كل الأدلة أنها تخونني.. مش محتاج غير ولادي، أنا خلاص نسيتها لكن مش عايز مريضة نفسية تدمر حياة ولادي عشان القانون بيدي الحضانة للأم، وأم الأم اللي هي أصلا غير أمينة على بنتها شخصيًا، من حقي أربي ولادي بعيدا عن المشاكل ملهمش ذنب إني اخترت غلط".

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