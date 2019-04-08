الامارات | فيديو الممثلة أميمة بن حفصية يثير حفيظة التونسيين

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو الممثلة أميمة بن حفصية يثير حفيظة التونسيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي والوسط الفني التونسي وجمهور الممثلة التونسية الشابة أميمة بن حفصية، بما تم نشره مؤخرا على موقع "يوتيوب" أواخر الأسبوع الماضي، من مشاهد بدت للبعض خارجة عن المألوف وخادشة للحياء العام، (ساخنة +18) "بحسب التوصيف الخاص بمقطع الفيديو المنشور" والذي نال نسبة مشاهدة عالية، لتتضح فيما بعد حقيقة ما جرى وتتضح الصورة بشكل نهائي، وذلك، بعد أن قامت الممثلة التونسية بكشف اللبس ورفع الموضوع إلى القضاء عبر تقديم شكوى رسمية بحق المغرض الذي تعمد نشر هذا المقطع المصور والإساءة إليها.

ومتابعة لما حصل، قام الإعلامي ومقدم البرامج التونسي علاء الشابي، باستضافة أميمة بن حفصية لتوضيح حقيقة ما تعرضت له من هجوم عبر الفضاء الرقمي، حيث أكدت الممثلة التونسية الشابة أن ما تم نشره على موقع "يوتبوب" لا يتعدى مجرد مشهد مقتطع من مسلسل "الأكابر" الذي شاركت فيه الممثلة الشابة، وتم عرضه قبل ثلاث سنوات على القناة التونسية "حنبعل". وأن من قام بنشر المقطع المصور وتعميمه على وسائل التواصل الاجتماعي، تعمد إيهام البعض بأنه مقطع مصور عبر "هاتف ذكي" وذلك بناء على طبيعة المشهد نفسه الذي تم تصويره فعليا بحضور المخرج مديح بلعيد، ووالدتها الممثلة التونسية المعروفة نعيمة الجاني"، وأضافت بن حفصية في الحوار التلفزيوني الذي بث مساء السبت على قناة "الحوار التونسي"، "في البداية ،استغربت تماماً ما حدث، فقد اتصلت بي صديقتي يومها مبكرا لتطلب مني الاطلاع على ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. من ثم، سارعت فورا بالرد وتوضيح حقيقة هذا المقطع المصور الذي أثار كل هذه الضجة غير المبررة" وأضافت بن حفصية" أحب أن أقول لمن قام بنشر هذا المقطع بأنني قمت برفع دعوى قضائية بشكل رسمي، ولن أتنازل عن حقي المعنوي" وواصلت" سأطالب بنيله أقصى أنواع العقوبة المنصوص عنها في جرائم النشر الإلكتروني ولن أقبل بأقل من عقوبة سجن تأديبا له ولأمثاله".

وفي ردود الأفعال التي خلفها نشر المقطع المصور قالت بن حفصية "لدي أسرة وعائلة، ولا أعلم حقيقة ما دار في مخيلة هذا الشخص حين قام باقتطاع هذا المشهد التلفزيوني من سياقه الدرامي بغرض التشهير بي بهذه الطريقة وهذا الأسلوب المبتذل خاصة وأن والدتي رافقتني يومها في تصوير هذا المشهد وتعرف تفاصيل العمل الدرامي الذي شارك فيه نخبة من نجوم الدراما التونسية".

يذكر أن الفيديو المزعوم" نجح في تحقيق ما يقارب (3065) مشاهدة ، في الوقت الذي نال رد الممثلة التونسية الشابة وتوضيح حقيقة ومصدر هذا المقطع ما يزيد عن (8743) مشاهدة في الأيام الأربعة الأولى لبثه، وذلك، وسط مطالبات إعلامية وجماهيرية عامة بضرورة اتخاد مزيد من الإجراءات الرادعة التي تضع حدا لهذه التعديات وهذه النوعية من الأخبار والمقاطع المصورة "المفبركة" أو "المجتزأة" من مشاهد درامية تخدم العمل الفني والسياق العام للحدث، ولا تمت للواقع بصلة، مثلما حدث في واقعة الممثلة التونسية الشابة ابنة النجمة نعيمة الجاني والممثل المنجي بن حفصية ، التي شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، بعد أن اكتشفها المخرج التونسي صلاح الصيد وقدمها للجمهور في سن لا يتعدى الخمس سنوات من العمر ، بعد أن ظهرت في مسلسل "منامة عروسية" في العام 2000، كما قدمها المخرج نوري بوزيد في السينما في العام 2002 من خلال بطولة فيلم "عرائس الطين" مع هند صبري وأحمد الحفيان، و حصد الفيلم آنذاك عدة جوائز سينمائية.

أما على صعيد المشاركات التلفزيونية فقد اشتهرت أميمة بن حفصية بدور الطفلة "فاطمة" في سلسلة "شوفلي حل" التي لاقت نجاحا جماهيريا ساحقا، إلى جانب مشاركتها في مسلسل "بنت أمها" مع والدتها نعيمة الجاني، وصولاً إلى مشاركتها في العام 2015 في مسلسل "ناعورة الهواء" ومسلسل "الريسك"، وفي مسلسل "تاج الحاضرة" للمخرج سامي الفهري رمضان الماضي.