أبرز صيحات الموضة مع الخبيرة فاطمة المؤمن

فاطمة المؤمن تُعتبر إحدى أشهر خبراء الموضة في الوطن العربي، حيث إنها تمتلك على حسابها الخاص على انستغرام 1.7 مليون متابع، وهذا الرقم في تزايد مستمر، وقد نالت اطلالاتها المميزة إعجاب متابعيها في الوطن العربي، ولاسيما أنها تعتمد أبرز صيحات الموضة وتنسقها بأسلوبها الخاص الشبابي والعصري، ولهذا وفي حال رغبتِ أن تتعرفي إلى صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم، ننصحكِ بأن تستوحي بعض الأفكار من اطلالات خبيرة الموضة الكويتية فاطمة المؤمن.

فاطمة المؤمن في موضة الجزمة العالية مع الفستان القصير:

الجزمة العالية التي يصل طولها أعلى حد الركبة، أو كما تسمى بالـ over the knee boots، كانت إحدى أبرز صيحات الاكسسوارات، وقد شاهدنا فاطمة المؤمن وقد نسقتها بطريقة شبابية لافتة، حيث اختارتها بنقشة الكارو مع فستان سويتر قصير باللون البيج، ياقته عالية وأكمامه طويلة، وأكملت اللوك باكسسوارات ذهبية ناعمة، وشنطة يد من الجلد البني من “كلوي” Chloe.

اللون الأبيض على اطلالة كاملة بأسلوب فاطمة المؤمن:

في لوك صباحي كاجوال، شاهدنا فاطمة المؤمن وقد نسقت اطلالة مميزة، اعتمدت فيها على اللون الأبيض بشكل كامل، وكما نعلم، فإنّ تنسيق اطلالات بلون واحد هو أحد أبرز صيحات الموضة الرائجة، وقد اختارت بنطلونًا بخصر عالٍ بأرجل واسعة، مع توب ناعمة وجاكيت من قماش الشيفون، وأكملت اللوك بشنطة يد ملونة وحذاء باللون الأبيض .

جاكيت البليزر على طريقة فاطمة المؤمن:

جاكيت البليزر من أبرز صيحات الموضة الكلاسيكية، والتي وفي كل موسم تعيد دور الأزياء العالمية تقديمها بأفكار مختلفة، وفاطمة المؤمن اختارت جاكيت بليزر مميزًا باللونين الأسود والأبيض، مع صفي أزرار، وقد نسقت معه بنطلونًا مطاطيًّا أسود، وجزمة من الجلد الأسود بكعب عالٍ، ونظارات شمسية بتصميم عصري.

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موضة الشراريب كما اعتمدتها فاطمة المؤمن:

الشراريب موضة شبابية وأنيقة في الوقت ذاته، وبخاصة إن جاءت على تصميم فستان مميز مثل الذي اختارته فاطمة المؤمن باللون الأبيض، حيث إنّ قصته بسيطة، ومزين بالشراريب من الأسفل بطريقة ناعمة، وقد أكملت اللوك بشنطة يد باللون الأخضر من “غوتشي” Gucci، وصندل بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك.

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