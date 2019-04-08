اختاري مجوهرات شوبارد الرائعة لإطلالاتك الربيعية

عاد موسم الربيع، وعادت معه الصيحات الجميلة المحببة إلى قلوبنا، في عالم المجوهرات، يمكننا أن نحظى بأجمل القطع المستوحاة من هذه الأجواء الرائعة، الورود والفراشات والطبيعة، كلها تظهر بقوة في المجموعات الجديدة التي تطرحها العلامات خصيصاً لهذا الموسم.

وفي مجموعة Happy Hearts Wings من شوبارد، تأتي القطع من عالم الفراشات السحري، بأجنحتها المرهفة التي ترسم في الهواء عند تحركها شكل القلب، تُعد الفراشة الرمز الأسمى الذي يجسد مفهوم الرشاقة والتحوّل، فقد ارتصف قلبان من عرق اللؤلؤ ليشكلا أجنحة فراشة تتدلى من قلب يتراقص داخله حجر ألماس، ليبدو التوازن المثالي لهذا الإبداع من المجوهرات كتجلٍّ خيالي لرفرفة هامسة، وعنصراً رمزياً يتجسد في مجموعة مصنوعة بأكملها من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً.

يمكنك اختيار قطعتك المفضلة من هذه المجموعة، قلادة وعقداً وسلسالاً لليد وسواراً صلباً وخاتماً وزوجاً من الأقراط، تتناوب فيها هذه الحلية الإبداعية مع قلوب من عرق اللؤلؤ وقلوب أخرى تتراقص في داخلها أحجار الألماس. فتمثل النتيجة النهائية في مجموعة لا تقاوم استخدم فيها عرق اللؤلؤ المستخرج بعناية من قلب الأصداف ليضفي على المجموعة نعومته ورقته النفيسة.

مصدر وحي هذه المجموعة

كما يظهر من الاسم، الحياة الحلوة هي أحد المبادئ التي قامت عليها دار شوبارد ومصدراً لزخمها الدافع وقوتها الإبداعية. ومع حركة كل إيماءة وتحية، تتفاعل أحجار الألماس المتراقصة في هذه المجوهرات، لتتجاوب بحركتها المتجددة باستمرار وتتناغم مع حركة المرأة التي ترتديها. فأحجار الألماس المتراقصة ترمز إلى الحيوية الهائلة والقوة اللامتناهية الكامنة في قلب المرأة المعطاءة السخية؛ للمرأة ذات "القلب الكبير" العزيزة جداً على دار شوبارد. هذه القوى الدافعة الرقيقة والقوية في آن معاً تتوجه إلى قلب مجموعة (Happy Hearts Wings)، ومن ثم تنشر أجنحتها لتطوف بها في شتى أرجاء العالم لتكون بمثابة تحية تقدير خاصة ورمزاً للعطاء النابع من الاهتمام أو للابتسامة المشرقة التي تشع على هذا الكون كله.

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تضم مجموعة Happy Hearts Wings مجوهرات رمزية ترتديها المرأة كتمائم تلامس جسدها. وهي مثالية للمرأة في حياتها اليومية، وتنشر سحرها الرقيق الآسر على الناس من حولها. بأسلوب حر وشخصي، تنعكس التقلبات اللامتناهية للفكر والقلب من خلال هذه المجوهرات المفعمة بالرمزية، لتجد المرأة ذات "القلب الكبير" في التزام دار شوبارد الأخلاقي انعكاساً لعطائها وقيمها الشخصية. ويكون ذلك هو تأثير الفراشة الذي ينطوي على تماسك عميق يتخلل سلسلة الروابط التي تجمع بين الخليقة والعالم الذي يضمها.

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