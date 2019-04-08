زيت الثوم والحبة السوداء لشعر صحي وحيوي

تُعد العناية بالشعر والحفاظ على حيويته وتألقه بالنسبة إلى النساء اللواتي يعشن نمط حياة شديد الانشغال من أهم التحديات اليومية التي تواجههن، لا سيما وأن زيارة صالونات التجميل أمر قد يكن صعباً بالنسبة إليهن.

لجأت النساء منذ آلاف السنين، إلى الاستفادة من المنافع التي توفرها الزيوت للعناية بالجمال، الأمر الذي أدى إلى اكتساب زيوت الشعر شعبية كبيرة، حيث تُعد من العوامل الحيوية التي تغذّي الشعر وتعتني به وتمنحه النعومة واللمعان والحماية.

عوامل ضارّة

تقضي العوامل البيئية، كأشعة الشمس والتلوث إضافة إلى عمليات تجفيف الشعر والتلوين والتصفيف المستمرة، على الأحماض الأمينية الطبيعية في الشعر ما يؤدي إلى إضعاف الشعر وتقصّف الأطراف وزيادة خطر تقصّف كامل الشعر. ويمكن التخفيف من هذه المشاكل والأعراض عبر تغذية وحماية خصلات الشعر بالزيوت المستخلصة من مكونات طبيعية مثل الأرغان والزيتون والصبار واللوز.

أهميّة الزيوت

تساعد الزيوت على تعزيز نمو الشعر ليكون أكثر كثافة ونعومة ولمعاناً عبر تغذيته بالمواد الغذائية الطبيعية من الجذور وحتى الأطراف وتوفير العناية المثالية لفروة الرأس. ونظراً لتوافر العديد من الخيارات، تتساءل الكثير من النساء عن الزيوت الأفضل لاستخدامها في روتين الجمال للعناية بالشعر. ويهدف الدليل التالي إلى استعراض العديد من أنواع الزيوت ومساعدتك في اختيار النوع المناسب للحصول على التغذية الصحية لشعرك.

زيت الثوم: يحتوي الثوم على خصائص مضادة للميكروبات التي تساعد على التخلص من الجراثيم والبكتيريا المسؤولة عن التسبب بتلف فروة الرأس وبالتالي إعاقة نمو الشعر. يحتوي زيت الشعر المغذّي بالثوم من فاتيكا على خلاصة الثوم، بالإضافة إلى المكونات الأخرى التي تقوّي خصلات الشعر لحمايتها من التكسّر وتنشيط الشعر ومنحه الكثافة والقوة واللمعان والنعومة التي تحلم بها كل امرأة.

زيت اللوز: تؤدي هذا الزيوت الغنية بعوامل الترطيب المضادة للأكسدة إلى ترطيب الشعر ومنحه نعومة حريرية ولمعان متميز. ويحتوي زيت الشعر باللوز من فاتيكا على خلاصة مغذية من زيت اللوز والسمسم وجوز الهند.

زيت الصبار: يحتوي هذا النوع من الزيوت على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تُعد مثالية لمنع تساقط الشعر أو التخفيف منه. تساعد الفيتامينات والمعادن الغنية في زيت الصبار على تعزيز صحة الشعر ولمعانه وحماية خصلاته. يحتوي زيت الشعر فاتيكا كاكتوس على خلاصة زيوت الصبار والجرجير والثوم التي تمنح شعرك وفروة رأسك تغذية كاملة وتخفف من تساقط الشعر.

زيت الزيتون: يعد زيت الزيتون العنصر الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر، يسهم هذا الزيت في جعل خصلات الشعر أكثر قوة وطولاً. كما يمكن أيضاً استخدام زيت الزيتون كمرطّب ومعالج للشعر إضافة إلى إمكانية تسخينه لاستخدامه في علاج الشعر بالزيت الساخن. يحتوي زيت فاتيكا بخلاصة الزيتون على زيت الزيتون البكر ومستخلصات مغذية من اللوز والصبار والليمون. إنها تركيبة فريدة تضمن تغلغلاً أعمق لمنح شعرك وفروة رأسك تغذية طبيعية كاملة للحصول على شعر صحي وأنيق.

زيت الحبة السوداء: أدرك العالم منذ آلاف السنين خصائص الشفاء الهائلة التي توفرها الحبة السوداء التي تُسمّى بذورها "حبة البركة" على نطاق واسع. تحتوي الحبة السوداء على العديد من الأحماض الأمينية والدهنية والمعادن والكربوهيدرات، وقد صيغت بنحو علمي لإنتاج زيت فاتيكا بلاك سيد لتوفير حماية كاملة، ونمو ولمعان متميز للشعر.

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زيت الأرغان: يُدعى أيضاً "الزيت المعجزة" في المغرب، وهو إكسير الجمال الغني بالمكونات الطبيعية، كفيتامين هـ ومضادات الأكسدة التي ترطّب الشعر وتمنحه نعومة حريرية، وتساعد تركيبته غير الدهنية على إصلاح الشعر التالف وتعزيز مرونته ليصبح أكثر نعومة وتألقاً.

طريقة التطبيق

دلّكي فروة رأسك بالزيت حتى يتغلغل فيها، واتركيه لمدة ساعة ومن ثم اغسليه للحصول على لمعان صحي. تقدم الزيوت الطبيعة وسيلة صديقة للبيئة لحل مشاكل فروة الرأس الجافة والتخفيف من فقدان الشعر إضافة إلى اللمعان المتميز والحماية الاستثنائية. إن استخدام الزيوت الطبيعية مفيد للبيئة ولصحتك في آن، حيث يقلل من استخدام المواد الكيميائية الضارة.

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