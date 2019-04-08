الملكة رانيا تجمع بين معطف الترنش والفستان في تصميم واحد مُبتكر

القاهرة - لايف ستايل
إذا كنتِ تبحثين عن التجدد و الإطلالات العصرية التي تسبق نجمات العالم وحدها فقط الملكة رانيا العبد الله هي ما تمنحنا نظرة مستقبلية على الأناقة العصرية، ومع كل إطلالة لجلالتها تؤكد على ذوق مينيمالي حداثي وأنيق يحمل لمستها الملكية المُترفة.
أحدث إطلالات الملكة رانيا غيرت كثيراً في مفهوم المعطف الترنش واطلعتنا على تصميم مُختلف تماماً عما اعتدنا عليه ، فخلال جولتها مع زوجة الرئيس التركي إلى معرض المنتجات الحرفية التراثية بالأردن ، أطلت الملكة رانيا بمعطف الفستان من علامة الموضة الصاعدة بقوة هوشان تشانغ Huishan Zhang و مقرها لندن.
المعطف الترنش يأتي باللون البيج للجزء الأمامي مع أزرار مُزدوجة و حزام خصر ، و من الجانبين و الخلف يأتي بتصميم من البليسيه الوردي الفاتح ليجمع بين ستايل الفساتين و المعطف، و نسقت الإطلالة مع حقيبة باللون الوردي و حذاء نيود وردي أيضاً.
قطعة قوية التصميم تصلح للأوقات الصيفية و الإطلالات الرسمية المُصقلة بعيداً عن الطابع الكلاسيكي ، و تجعلنا أكثر جرأة لاختيار التصاميم المُبتكرة واعتمادها بأناقة على طريقة الملكة رانيا.
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