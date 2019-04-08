في 7 خطوات.. كيف تعتني بحيوانك الأليف؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

الحيوانات الأليفة باتت في معظم المنازل تقريبًا، إذ يهوى كثير من الأشخاص تربيتها ومن أبرزها القطط و الكلاب والطيور. ومع ازدياد أعداد مربي هذه الحيوانات والطيور، لا يعرف البعض طريقة الاعتناء بهم.

كشف موقع wikihow بعض الخطوات التي يٌفضل أن تتبعها للعناية بحيوانك الأليف مهما كان نوعه، ونستعرضها لكم في السطور التالية:

1 - اختر الحيوانات الأليفة المناسبة لأسلوب حياتك

في البداية يجب أن تختار حيوان ملائم لنمط حياتك؛ فالأطفال يفضل أن يعتنوا بفئران الهامستر، لأنها حيوانات اقتصادية وقصيرة العمر، وتعد اختيارًا جيدًا كأول حيوان أليف، ولكن مشكلتهم أن لهم رائحة قوية، والسمك، الذي يحتاج كثيرًا من الرعاية والمراقبة، ستكون أقصى متعة ممكنة هي أن تنظر وتتأمل حركة السمك بداخل حوضه الخاص، فقط لا غير، سيحبون أطفالك ذلك.

أما إذا كان لديك وقت فراغ كافي فيفضل أن تختار الكلاب، لأنها تحتاج لكثير من الاهتمام والوقت للتمرين، ومساحة كبيرة للتجول، أما بالنسبة للقطط فهي ذكية ولن تحتاج منك لكثير من الرعاية، ولكن سيظل عليك منحها الحب والوقت حتى لا تسيئ التصرف.

الطيور: ستكلفك كثيرًا من المال، وقد تسبب كثيرًا من الفوضى والضوضاء. كما أنها أحياًنا مزاجية وخاصة الطيور الكبيرة كالببغاء.

2 - جهز منزلك

تُسبب الحيوانات الأليفة كثير من الفوضى، فإن لم تصنع لهم حدودًا أو مساحات آمنة من البداية، قد تطير الطيور من نافذة مفتوحة، وقد تجري السحالي في أنحاء المنزل، وقد يخرج الكلاب أو القطط للشارع، فتأكد من إغلاق الفتحات التي يمكن أن يهرب منها حيوانك الأليف وابقِ الطعام بعيدًا عن متناولها، أبعد أي أشياء خطرة كالسكاكين والأطعمة المسممة، واختر مكانا واجعله مخصصا لحيوانك الأليف.

3 - حدد ميزانية كافية

الحيوانات الأليفة ليست مكلفة للغاية، ولكن سيظل عليك إنفاق بعض الأموال عليها، وإليك تقدير للنفقات السنوية طبقًا للجمعية الأمريكية للرفق بالحيوان:

الكلاب:حوالي 10 آلاف جنيه مصري طبقًا للحجم.

القطط: 10آلاف جنيه مصري.

الأرانب: 12 ألف جنيه مصري.

Advertisements

القوارض: 5400 جنيه مصري طبقًا للحجم.

السمك: 720 جنيه مصري.

الطيور الصغيرة: 7200 جنيه مصري.

الطيور الكبيرة (مثل الببغاء): حوالي 12600 جنيه مصري.

ادخر قدر معقول من الأموال الاحتياطية تحسبًا للحالات الطارئة التي تحتاج لطبيب بيطري.

4 - حدد مواعيد منتظمة لزيارة الطبيب البيطري

اذهب بحيوانك الأليف للطبيب البيطري مباشرة بعد اقتنائه، واستغل هذه الزيارة الأولى في تحديد مواعيد الزيارات الدورية، ومع مناقشة الاحتياجات الغذائية والطبية لحيوانك.

5 - امنح حيوانك حبك واهتمامك

من الضروري للغاية إظهار لحيوانك الأليف مشاعر حبك، سواء كان كلب أو قطة أو أي نوع آخر، عن طريق تخصيص وقت للعب معهم لتوفر بعض التمرين الجسدية والذهنية، وامنحهم مساحة للتجول، واعطي لحيوانك شيئًا لذيذًا كلما قام بسلوك جيد لتحفزه ولتثبت العادات الجيدة.

6 - الطعام

لا تُطعم الحيوانات ببقايا طعامك مهما توسل لك بلطف، فطعام البشر يحتوي على معادن ومواد أخرى قد تضر بالحيوانات. أطعم حيواناتك الطعام المناسب لهم فقط وبكميات مسئولة. وابحث عن معلومات بخصوص أنواع الطعام وكمياتها المناسبة لحيوانك الأليف أو اسأل الطبيب البيطري، الأطعمة الطبيعية صحية أكثر من المجففة أو المعالجة (وإن كانت أغلى في الثمن).

7 - نظف حيوانك وأماكن معيشته

اصنع جدولًا للتنظيف والتزم به (على الأقل مرة كل 2-3 أسابيع)، نظف جيدًا في كل مرة حيوانك وكل أماكن معيشته لمنع الأمراض والروائح الكريهة.