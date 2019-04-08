كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 أبريل 2019 04:35 مساءً - هناك عدة طرق لـ رسم الحواجب كي تبدو طبيعية وأكثر كثافةً، وأهمها بـ الكحل. تعرفي الى طريقة رسم الحواجب بقلم الكحل، و لإتقانها لا يتطلّب الأمر

سوى الإلمام ببعض التقنيّات واتّباع بعض الخطوات والتمّرن من وقت لآخر لتصبحين محترفة في طريقة رسم الحواجب بقلم الكحل.



استعيني بفرشاة تمشيط الحواجب لفردها نحو الأعلى باتّجاه معاكس لنموّ الزغب.



تمشيط الحواجب بالفرشاة



اختاري الكحل لرسم واملئي به الفراغات الموجودة بين الزغب برسم شعيرات صغيرة باتّجاه نموّ الزغب.



يتمّ تحديد الخطّ السفليّ أوّلاً للحاجبين ومن ثمّ الانتقال إلى تحديد الخطّ العلويّ مع ضرورة اختيار رسومات مناسبة لشكل الوجه وملامحه الطبيعيّة، كي لا تبدو مبالغاً بها من حيث الطول، العرض والقوس أيضاً. ينصح باتّباع القوس الطبيعي للحاجب للحصول على مظهر لائق ومناسب.



يحدّد تحت الخطّ من الأسفل وفوق الخطّ من الأعلى باللّون الأبيض أو الكونسيلر كي تبرز الحواجب بشكل متقن، فتنير الوجه.







خطوة خطوة لرسم الحاجب



يتمّ أخيراً دمج الخطوط المرسومة مع الزغب الحقيقيّ لتبدو أقرب الى الحقيقة بواسطة فرشاة تمشيط الحواجب التي تحمل صيغة هلاميّة شفّافة تعمل على تثبيت زغب الحاجبين ومنحهما الشكل النهائي، وهكذا تحصلين على طريقة رسم الحواجب بقلم الكحل .

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