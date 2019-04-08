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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 أبريل 2019 04:35 مساءً - كثيرات من النساء لا يمتلكن الوقت للذهاب الى صالونات التجميل بهدف الاهتمام بأظافرهن وتطبيق المناكير لدى المحترفين، فيلجأن الى تطبيق طلاء الأظافر بأنفسهن في المنزل، لكنهن يواجهن مشكلة تلطخ الأظافر. لذلك، سنقدم لهؤلاء أفضل 3 طرق لتجفيف المناكير بسرعة فائقة.
1- استخدام المناكير الشفاف
إن أسرع طريقة لتجفيف طلاء الأظافر، والحصول في الوقت نفسه على أظافر لامعة ومناكير يدوم طويلاً، هي استخدام المناكير الشفاف أعلى وأسفل طلاء الأظافر. لكن احرصي على استخدام المناكير الشفاف من الماركات المعروفة للحفاظ على صحة أظافرك ولمعانها الطبيعي.
2- استعمال مجفف الشعر
إذا لم يكن يتوافر لديك المناكير الشفاف في المنزل، فإن تجفيف طلاء الأظافر بمجفف الشعر هو الطريقة الأسرع لتجفيف المناكير. لكن احرصي على ضبط حرارة المجفف كي لا تسببين الضرر والأذى لأظافرك، واستخدميه بين الدقيقتين والثلاث دقائق لكل اليد، وهكذا تجف أظافرك سريعاً.
3- استخدام مكعبات الثلج
قبل البدء بتطبيق المناكير، ضعي وعاء يحتوي على مكعبات من الثلج. وعند الانتهاء من تطبيق طلاء الأظافر، ضعي يديك بين مكعبات الثلج، لحوالى الدقيقتين، مما يعمل على تسريع عملية جفاف المناكير.
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