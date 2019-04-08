علاجات للشعر التالف ونصائح ضرورية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 أبريل 2019 04:35 مساءً - هناك قاعدة تجميلية مهمة تقول: "للـ شعر قدرة هائلة على تغيير شكل الوجه بأكمله، فإذا كنت تريدين الحفاظ على جمالك وتألقك باستمرار، فعليك البدء بـ العناية بشعرك ليبرز جمالك وتألقك".

إليك الخليج 365 بعض هذه الطرق للعناية بشعرك وحمايته من التلف:

1.عدم فرك الشعر الرطب

الشعر الرطب هو أكثر عرضة للـ تكسر؛ لذلك عليك تجفيف شعرك جيداً بمنشفة نظيفة للتخلص من رطوبته قبل تصفيفه حتى تحميه من التكسر والتلف.



2.تجنّب استخدام مصففات الشعر بكثرة

استخدام مصففات الشعر بكثرة قد يؤدي إلى تقصف الشعر وتلفه، خصوصاً حين يكون رطباً، مهما كانت الحرارة منخفضة، لأنها تؤثر في صحة الشعر أيضاً. ولكن إذا كنت تحتاجين إلى تمليس شعرك، فعليك فعل ذلك، مرة واحدة فقط أسبوعياً، مع الاهتمام بحمامات الكريم والزيوت.



3.غسل الشعر ثلاث مرات أسبوعياً على الأكثر

الشعر كالبشرة ينتج الزيوت الطبيعية التي تغذيه؛ وعند غسله يومياً ستقومين بتجريده من هذه الزيوت الأساسية التي يحتاجها، مما يجعل الشعر جافاً وتالفاً؛ لذا يفضّل غسل الشعر مرتين فقط أو ثلاث مرات أسبوعياً على الأكثر.



4.الاهتمام بتنظيف فرشاة الشعر الخاصّة بك

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قد تنسى بعض الفتيات تنظيف فرشاة الشعر الخاصة بهن، ويجهلن أنها تحتوي على الكثير من الجراثيم والميكروبات التي تنتقل إلى فروة الرأس عند التصفيف؛ لذا عليك تنظيف فرشاتك مرة شهرياً على الأقلّ بالشامبو والماء الدافئ لتجنب نقل الميكروبات والجراثيم إلى فروة رأسك.



5.تجنب صبغ الشعر بكثرة

تحتوي صبغة الشعر على الكثير من الموادّ الكيميائية التي تؤذي شعرك؛ لذا عليك الابتعاد عن هذا الأمر أو الاكتفاء بصبغ الشعر مرة سنوياً.



6.تجنّبي شدّ الشعر بالربطات القاسية

بعض الفتيات يعتقدن أنه عندما يقمن بلمّ الشعر جيداً للوراء سيكون أكثر جاذبية، ولكن هذا الأمر سيجعل شعرك سيئاً وسريع التساقط، فشدّ الجذور سيجعل من الصعب نموها مرة أخرى.

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