جيجي حديد.. لماذا لا تستغني عن اللون الزهري؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 أبريل 2019 04:35 مساءً - يبدو أنّ اللون الزهري هو من أقرب الألوان لذوق عارضة الأزياء جيجي حديد، لذلك لا تستغني عنه، بخاصة وأنها صاحبة بشرة بيضاء يزيدها الزهري بهجة وشبابًا.



اللافت في اطلالات جيجي حديد، أنها تعتمد جميع درجات الزهري، بداية من الوردي البودري الناعم، وصولًا إلى الزهري الساطع، كما أنها تميل إلى أسلوب المونوكروم أو اللون الموحد، وعادةً ما تنسق الزهري من الرأس إلى القدم.



نظرة على اطلالات جيجي حديد بالزهري:



اعتمدت جيجي حديد جاكيت وبنطلونًا لماعًا باللون الوردي المستوحى من الدمية الشهيرة باربي، اختارت الجاكيت بتصميم عصري مستوحًى من صيحة جاكيت الدراجين إحدى القطع الرائجة في حقبة الثمانينيات، مع بنطلون السبعينيات الشهير، المصمم بأرجل واسعة. انتعلت حذاء مخمل بلون البدلة نفسه، لتظهر باطلالة مونوكروم عصرية.





صحيح أنّ جيجي حديد صاحبة قوام ممشوق وقامة طويلة، إلا أنّ تنسيق الاطلالة بهذا الأسلوب زادها طولًا، من ثم يمكن لأيّ امرأة قصيرة أن تعتمد التفاصيل نفسها، لتعطي شعورًا وهميًّا بطول القامة.



صيحة الأزياء المزينة بمربعات الكاروهات كبيرة الحجم، تتصدر الموضة منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن تعتمدها شخصية مؤثرة في عالم الموضة مثل جيجي حديد، إلا أنّ ذهابها إلى بدلة وردية ساطعة مطبعة بالكاروهات الأبيض، جعلها تظهر باطلالة لافتة تستحق التقليد، لا سيما وأنها اختارت بليزر بتصميم فضفاض، لتساير موضة هذا العام. انتعلت جيجي حديد مع هذه البدلة العصرية، بوت أبيض بعنق مُهدل.





إذا كنتِ تبحثين عن اطلالة مسائية باللون الزهري، يمكنكِ اعتماد تفاصيل الاطلالة التي ظهرت بها جيجي حديد قريبًا، حيث اعتمدت قميصًا نسائيًّا من الدانتيل، مع تنورة ماكسي بدرجات قريبة من الوردي، ونسقت معه حذاء المول mule المصمم بمقدمة مدببة تناسب الاطلالات المسائية.



لاطلالة عمل أنيقة، لا مانع من نسخ اطلالة جيجي حديد التي اعتمدت فيها بنطلونًا رسميًّا من اللون الزهري الساطع، مع بلوزة ناعمة سوداء، وحذاء الـ pump باللون السماوي.