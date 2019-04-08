عبايات كاجوال لرمضان 2019 من الفاشينيستات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 أبريل 2019 04:35 مساءً - بدأت فاشينيستات انستقرام بالظهور بالعبايات الأنيقة والكاجوال التي تناسب الشهر الكريم، والتي يمكنكِ تحضيرها من الآن لاطلالة مميزة في رمضان 2019، لهذا جمعناها لكِ في "الخليج 365.نت" لتختاري منها ما يناسبكِ.



لأنّ الشهر الفضيل سوف يتزامن مع فصل الربيع، فكان من الطبيعي أن نلاحظ وجود الكثير من الخامات الخفيفة والناعمة لهذا الموسم، كالعباية بدرجة البيبي بلو التي اعتمدتها الفاشينيستا فطامي بو حمد، مع الأكتاف المنسدلة قليلًا، وحزام الخصر، نسقيها مع توب أبيض وطرحة بيضاء كما فعلت فطامي، ويمكنكِ استبدال الكعب العالي بسنيكرز أبيض لاطلالة مريحة أكثر.





بنهار رمضان يمكنكِ الذهاب للعمل بهذا التصميم من المدونة الخليجية جمال النجادة، بالعباية السوداء التي تجمع بين الكاجوال والكلاسيكية، مع اللون اللبني على الأكمام والياقة، نسقيها مع شنطة متوسطة الحجم كهذه التي اعتمدتها فطامي من هيرمس Hermès، وكعب بسيط حتى تبدي أكثر هدوءًا.



لفتنا كذلك هذا الموديل من عبايات المونوكروم الذي اعتمدته حنين الصيفي بالعباية الأبيض والأسود، مع خامة خفيفة متداخل معها القطن، للمسة مريحة وهادئة، نسقت معها حجابًا باللون الأسود، والأبيض أيضًا سيكون جذابًا بخاصة مع موسم الربيع، وأعجبنا الصندل الملون الذي اعتمدته، ويمكنكِ اختيار شنطة أكبر لاسيما من دار "ديور" Dior إن كنتِ تبحثين عن شيء عملي.





في الشهر الكريم تكثر العزائم، لهذا يمكنكِ استقبال ضيوفكِ بعباية كاجوال وأنيقة بالوقت نفسه، كهذا الموديل من المدونة الكويتية دانا الطويرش، بالعباية القصيرة المطبعة بالورود، ارتدي معها حذاء الميول Mule ليكتمل اللوك المريح.



إذا كنتِ لا تحبين التفاصيل الكثيرة، فسيعجبكِ هذا الموديل من صوفيا جودسون، بالعباية البيضاء البسيطة من دون تطريزات، مناسبة أكثر للصبايا النحيفات، نسقيها مع توربان أو حجاب نود بيج أو أبيض، مثلما اعتمدت صوفيا، وصندل مفتوح ملون ربيعي.