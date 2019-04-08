للمحجبات: فساتين سهرة منفوشة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 أبريل 2019 04:35 مساءً - لمناسباتكِ المختلفة، ننصح الفتاة المحجبة بانتقاء الفستان المنفوش، الذي بدوره يخفي عيوب الجسم، ويمنحكِ اطلالة مميزة ومحتشمة .



تفضل بعض الصبايا المحجبات موديلات فساتين السهرة لتكون منفوشة، فما زال فستان سندريلا هو الموديل الحالم بالنسبة لهن، هذا بالإضافة إلى أن الفستان المنفوش يمنح المرأة أناقة لا مثيل لها كما أنا يتناسب مع كثير من أشكال الجسم المختلفة، فهو أيضا قادر على إخفاء عيوب الجسم.



فإذا كان الجسم كمثري أو ساعة رملية أو مستطيل، فما عليك سوى ارتداء فستان سهرة منفوش لكي تظهري بشكل رائع.

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شاهدي في الصور موديلات مختلفة من فساتين السهرة الخاصة بالمحجبات، واختاري منها ما يناسب ذوقك.

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