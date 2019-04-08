"حسناء الزمالك" تدعم جنش وزوجها عقب مباراة حسنية أغادير

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هنأت دنيا الحلو، الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، فريقها المُفضل، عقب تعادله أمس أمام "حسنية أغادير"، في الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية.
ونشرت "الحلو" مستخدمة خاصية "ستوري"، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لحارس مرمى الزمالك محمود جنش، الذي قدم أداءً بطوليا خلال مباراة أمس، منقذا الزمالك من الوقوع بفخ الهزيمة، مُعلقة: "عالمي يا جنش".
ثم أعادت نشر صورة لزوجها لاعب الزمالك، محمد عنتر، مصحوبة بتعليق أحد الجماهير: "حرام يقعد على الدكة"، في إشارة إلى أن "عنتر كثيًرا ما يكون خارج التشكيلة الأساسية للفريق".
ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد أغادير في مباراة الإياب، الأحد المقبل بملعب الجيش في السويس.
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