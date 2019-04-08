"ادعوا أنها أليفة".. زوجان يعيشان وسط 10 آلاف نحلة في الصين

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تربية الحيوانات الأليفة أو الطيور أمر تهتم به العديد من العائلات حول العالم، فربما لارتباطهم بحيوان بعينه، أو للتسلية في أوقات الفراغ، أو لتفضيلهم العناية بالحيوانات والطيور بوجه عام.
مؤخرًا لفت زوجان صينيان يقطنان في مدينة "نينغبو" الصينية، الأنظار حولهما، بسبب تعايشهم لأكثر من عام، مع خلية تضم نحو 10,000 نحلة، وذلك لاستخدامهم النحل والعسل كطب بديل لعلاج بعض الأعراض المؤلمة، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.
وبحسب موقع "أوديتي سنترال" استمر النحل في التكاثر، حتى بدأت أصواتهم تزعج الجيران، فضلاً عن تكدسهم بالنوافذ، وتلطيخهم لملابس جيران الزوجين، الأمر الذي أدى لاستدعاء الشرطة.
وأكد الزوجان، خلال التحقيق، أن النحل كائنات أليفة لا يمكنها أن تؤذي غيرها، إلا أن الشرطة أجبرتهما على التخلي عن تلك الخلية، وإلا ستفرض عليهما غرامة كبيرة.
وأنتشر الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد العديد من الرواد تصرف الزوجان، وردودهم بالتحقيقات، فعلق أحدهما: "يمكنك الاحتفاظ بالديناصورات إذا أردت، لكن بشرط ألا تؤثر على الآخرين".
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