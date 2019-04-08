بالصور| حلا شيحة تعود لـ"الرسم" عبر معرض والدها الأخير

عادت الممثلة حلا شيحة من جديد إلى الرسم والفن التشكيلي، عبر المعرض الأخير لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة. وألتقطت "حلا" صورة لها بجوار لوحتها الفنية، معلقة: "لوحتي من معرض بابي"، مستخدمة خاصية "ستوري"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وأطلت الفنانة الشابة بأزياء قاتمة اللون، والتي تميزت بأنها طويلة وفضفاضة، و"نصف كم" مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية، ومكياج هادئ كعادتها. Advertisements وكانت الفنانة حلا شيحة، نشرت صورة لها، مارس الماضي، مرتدية إطلالة "كاجوال"، خلال رسمها إحدى اللوحات، معلقة: "استمتع بيوم جميل مليء بالحب". ​

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