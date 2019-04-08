بالفيديو| جائزة ومليوني مشاهدة لرقصها على "ميال".. ملخص زيارة بطلة طائر المبكر" للبنان

اهتمام إعلامي كبير، سُلط على زيارة الفنانة التركية ديميت أوزدمير إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتسلمها جائزة عن بطلة المسلسل الشهير "الطائر المبكر"، وسط اهتمام نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها، وتفاصيل رحلتها في البلد العربي.

"هن" رصد ملامح ظهور "أوزدمير" النادر على مدار رحلتها للعاصمة اللبنانية، فيما يلي:

"فستان أسود"

خطفت الفنانة التركية الأنظار بإطلالتها، خلال حضورها حفل جوائز الموريكس دور 2019، مرتدية فستان أسود طويل وفضفاض، مزين بمجوهرات فضية، من توقيع مصمم الأزياء NEDRET TACIROGLU.

"جائزة"

نشرت "أوزدمير" صورة جديدة لها، وأثناء احتفالها بالفوز بجائزة "الموريكس"، عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة: "كانت ليلة حالمة، عند فوزي بالجائزة شعرت وكأني فراشة"، موجهة الشكر للأستايلست الخاص بها "أوقية روتكاي" على إطلالتها.

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"رقص"

وظهرت "أوزدمير" بفستان أسود متوسط الطويل، خلال رقصها على نغمات "ميال" للفنان عمرو دياب، مع الممثل التركي، المطل بأزياء "سيمي فورمال"، على هامش حفل جوائز الموريكس دور 2019، وفقًا لما نشره "يامان"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت خلال الساعات الماضية على مايزيد عن مليوني مشاهدة، بالإضافة إلى آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "فاهمين الرقص الشرقي بشكل غلط، بس طالعين كتير كيوت"، و"نورتوا الوطن العربي"، و"جُمال جدًا".

تدور أحداث "الطائر المبكر" حول "سينام"، التي تجسدها "ديميت أوزدمير"، التي كانت تعمل في بقالة والدها، وأرادت أسرتها أنّ تعمل في مجال آخر، ما جعلهم يخدعونها بأنّهم سيخطبونها إلى شخص لا تقبله كشريك حياتها، لتبحث مع صديقتها عن أي عمل آخر لصرف نظرهم عن الخطبة، وتجد عملا في شركة إعلانات تعمل بها شقيقتها "ليلى"، وهناك تقابل جان الذي يدير العمل بالنيابة عن والده المريض وتقع في حبه، ويبادلها المشاعر ذاتها، وتقابلهما صعوبات كثيرة في الارتباط.

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