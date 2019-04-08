اعتمدي حقيبة مايكل كروس الجديدة لكل المناسبات

شوهدت عارضة الأزياء بيلا حديد وهي تحمل شنطة CECE الجديدة من مايكل كورس، وأنتِ أيضاً لا بدّ من أن تحصلي عليها في خزانتك.

شنطة CECE وهي أحدث إصدار لموسم ربيع وصيف 2019، تُعدّ من أكثر التصاميم عصريةً وذلك بمنحنياتها وخطوطها الواضحة ومع القفل المستوحى من شنط السفر القديمة والتقليدية. إنها شنطة أنيقة ولها سحرٌ كلاسيكي متميّز إلى جانب أنها الخيار العملي الأفضل خاصّة مع الجيب الأمامي الذي يُطوى الى داخل الحقيبة والجيب من دون سحاب في الخلف.

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أكثر ما يجعل شنطة CECE مثالية لإطلالتنا اليومية أنه يمكن أن تحمليها على كتفك مع سلسلة الجلد أو كشنطة الكروس كما حملتها العارضة بيلا حديد أو يمكن أن تحمليها عبر الجسم. هي متوفّرة باللون الزيتي وبلون الكاميل الكلاسيكي. فكيف يمكن أن تنسّقيها مع ملابسك؟

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