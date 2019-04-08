قواعد وأصول الـ"اتيكيت" داخل المنتجع الصحي وأماكن الاستجمام

القاهرة - لايف ستايل
تعد التي يرتادها المرء بهدف الاستجمام والاسترخاء، سواء كانت صالات التدليك أو المنتجعات الصحية (سبا)، لها قواعد وأصول الـ"اتيكيت" في النقاط الآتية:
اتيكيت السبا وأماكن الاستجمام
• من الضروري ارتداء الملابس والأحذية المريحة، مهما كان نوعها، عند ارتياد هذه الأماكن.
• إطفاء الهاتف الخلوي في مكان الاستجمام من قواعد الاتيكيت، خصوصًا أنَّ الغالبيَّة تقصد هذه المطارح بهدف الهدوء النفسي.
• البعد عن التصرفات المزعجة، كرفع الصوت عند الحديث مع الآخر، من البديهيات...
• التقيُّد بالمواعيد ضروري جدًّا، أي الحضور قبل 15 دقيقة من الموعد المُحدَّد، بغية تبديل الملابس.
• الامتناع عن إحضار أي نوع من الأطعمة، علمًا بأن هذه الأماكن تُقدِّم المشروبات والوجبات الخفيفة. ولكن، إذا لم تتوافر هذه الخدمة فيها، فيُسمح بإحضار الفواكه الطازجة.
• إيداع الأطفال في المنزل، لأن لا مكان لهم في هذه الصالات.
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