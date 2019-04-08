الشورتات هي السبيل الوحيد للبعد عن التقليدية التي تتسم بها الملابس الرجالية

لندن - ماريا طبراني
سيطرت السراويل القصيرة المعروفة "بالشورتات "short shorts" على عروض ربيع وصيف 2019 ، حيث ظهرت بوضوح في عروض أشهر العلامات التجارية مثل برادا وفندي وميسوني وأوف وايت وجاكيموس كما ارتفعت مبيعاتها أيضًا ، حيث سجل موقع Matchfashion.com زيادة بنسبة 43٪ على المبيعات على أساس سنوي
وهذا لا يعني أن يتجه جميع الرجال إلى هذه السراويل القصيرة ، بمجرد أن يخبرهم المصممين أنها المثالية لهذا الموسم ، على الرغم من أن السراويل القصيرة بالفعل تخلق نوعا من الحرية والجموح عند ارتدائها ، لكن يعد إظهار جزء من الساق ، بالنسبة للعديد من الرجال هو إثم كبير متساوٍ مع محاولة الزواج من قط على سبيل المثال ، وبالنسبة لآخرين فهو نوع من التهور والطفولة ، ونوع من فقدان الرجولة.
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أما بالنسبة لمحرر الموضة بصحفية الغارديان فالشورتات القصيرة هي الحل المثالي لموجات الحرارة الشديدة في فصل الصيف ، فالشروتات" تمنح شعورا بالانتعاش أعلى الفخذ العلوي، وبحسب المحرر فأن إظهار الركبة هو أفضل إشارة على دوم قالصيف ، وإن كان في أبريل، وتعد الشورتات هي السبيل الوحيد للبعد عن التقليدية والتقيد والتي تتسم بهم الملابس الرجالية .
ولا يتطلب ارتداء الشورتات القصيرة سيقان رياضية بل يتطلب شجاعة كبيرة ، وهي ما امتلكها مشاهير أمثال دونالد جلوفر ، و دانييل كريج وداني داير ، وعلى الرغم من ذلك لا يزال إرتداء هذه الشورتات موضع جدل. حيث يقول المصمم توم فورد: "يجب ارتداء الملابس القصيرة من أي نوع فقط في ملعب التنس أو على الشاطئ" ، وهو المصمم الذي وصف أبنه البالغ من العمر أربع سنوات بأنه "مبتذل" عندما كان يرتدي شورت وزوج من الأحذية الرياضية . ورغم ذلك يشير محرر الغارديان إن الشورتات يمكن ارتدائها فى جميع المناسبات وحتى الأعراس .
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