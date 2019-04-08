تبدأ من 250 جنيهًا في الليلة.. كيف تقضي شهر عسل بأقل تكلفة في تايلاند؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

أصبح قضاء شهر العسل في تايلاند من العادات والتقاليع التي تجذب عددا كبيرا من العرسان، خلال الآونة الأخيرة، بسبب الطبيعة الخلابة لهذا البلد الآسيوي.

وتقدم تايلاند لزوارها الراحة والاستمتاع عن طريق الشواطئ الساحرة، مع المناظر الطبيعية الخضراء، بجانب الأنشطة التي يمكن للعروسين ممارستها؛ كجولات المغامرات في الغابات وفوق قمم الجبال، بالإضافة إلى الحياة الصاخبة في الحفلات ليلاً.

وفي السطور التالية إن كنتم تودون قضاء شهر عسل في تايلاند نقدم لكم أقل الفنادق أسعارًا خلال الفترة الحالية، وفقًا لموقع "tripadvisor".

1- فندق تشوم فيو (Chom View Hotel)

غرفة مكيفة بسرير مزدوج أو 2 سرير مزدوج، وتطل الغرفة على حمام سباحة ومناظر طبيعية خلابة.

يبلغ سعر الليلة 944 جنيهًا مصري.

2- كوه كوود بيتش ريزورت (Koh Kood island)

هذا المكان مشيد بجانب البحر، يحتوي غرفة مكيفة بها سرير مزدوج كبير، وواي فاي مجانًا، شامل الإفطار.

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يبلغ سعر الليلة 1,742 جنيهًا مصري.

3- ذا فيرانداه (The Verandah)

يطل الفندق على مظهر ساحر يشبه اللوحة الفنية تتكون من البحر و الجبل، ويتميز بتصميم مستوحى من الطابع المغربي، ويحتوي على سرير مزدوج أو 2 سرير فرديان، ووواي فاي مجانًا، تتسع الغرفة لثلاثة نزلاء (حتى طفلين)، خدمة 5 نجوم، يشمل وجبة الإفطار والعشاء.

4 - فوندي هاوس نيشا هوستل(Fondi House Nisha Hostel)

تطل الغرف على الحدائق الخضراء، بالغرفة 2 سرير فردي، تتوفر أيضًا خدمة الواي فاي المجانية في ومواقف مجانية للسيارات، فضلاً عن المساعدة في تنظيم الجولات وحجز التذاكر، شامل وجبة الإفطار، يبلغ سعر الليلة 263 جنيهًا مصري، ومن المقرر أن يستمر العرض حتى السبت، 20 أبريل.

5-فندق كرابي إن ريزورت (Krabi Inn Resort)

هو فندق 4 نجوم، يطل على الطبيعة الخضراء، به غرفة مساحتها 25 مترا مربعا، بها غرفة نوم مكيفة، ومنطقة لتناول الطعام ومنطقة للجلوس، توفر خدمة الواي فاي المجاني، ويمكن الوصول إلى الغرفة عبر الممرات الخارجية.

يبلغ سعر الليلة الواحدة 353 جنيهًا مصريا.