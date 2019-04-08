محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد رضوان حذرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة من عبوات مغشوشة يتم التعرف عليها من خلال بعض العلامات على العلبة، وذلك بعد أن حررت محاضر في عدد من الصيدليات لبيعها هذا الدواء المغشوش، والذي يتم التعرف عليه من شكل الكتابات على العبوة بالإضافة إلى شكل الأقراص نفسها. لقراءة الموضوع.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تحذر من دواء مغشوش.. تعرف عليه من شكل عبوته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.