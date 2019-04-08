انت الان تتابع تفاصيل خبر الغرق مصير جديد للروهينغا الفارين من التطهير العرقي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 8 أبريل 2019 01:02 مساءً - قالت الشرطة الماليزية إنها عثرت على 37 شخصاً يُعتقد أنهم من المسلمين الروهينجا القادمين من ميانمار على شاطئ في شمال ماليزيا يوم الاثنين.

وتخشى السلطات أن تكون هذه المجموعة ضمن موجة جديدة من تهريب البشر عبر البحر.

وأبحر عشرات من الروهينجا في ميانمار وبنجلادش في قوارب في الأشهر الأخيرة في محاولة للوصول إلى ماليزيا التي شهدت تراجعاً في عدد القادمين بعد شن حملة في 2015 ضد تهريب البشر.

وتم في الشهر الماضي العثور على 35 مهاجراً على شاطئ سونجاي بيلاتي في ولاية برليس بشمال ماليزيا.

وقال نور مشار محمد قائد شرطة ولاية برليس لوكالة "رويترز" إن 37 رجلاً اعتقلوا يوم الاثنين حول بلدة سيمبانج إمبات بعد وصولهم إلى الشاطئ في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

Advertisements

ويعتقد المسؤولون أن المهاجرين الذين عثر عليهم يوم الاثنين من ميانمار أو بنجلادش.

وتقول الوكالات التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 700 ألف من الروهينجا عبروا إلى بنجلادش في 2017 هروباً من حملة للجيش في ولاية راخين بميانمار.

والجمعة الماضية، حذرت الأمم المتحدة من ارتكاب جيش ميانمار "جرائم حرب" ضد المسلمين في إقليم أراكان، وقالت إنه رغم الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي لإيقاف الجرائم ضد مسلمي الروهينغا، فإن جيش ميانمار لا يزال يشن هجمات يمكن أن ترقى لجرائم حرب ضد المدنيين.

ومنذ 25 أغسطس 2017 تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق بيانات الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش وشبه الجزيرة الهندية، ووضعت مئات الآلاف في معسكرات مترامية الأطراف في راخين منذ عام 2012، في حين تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".