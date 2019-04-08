إعلامية سعودية تكشف إدعاءات المعالجين الروحانيين على الهواء: "الجن مقالكش إني بخدعك"

خاضت الإعلامية السعودية، ​نادين البدير، تجربة على الهواء خلال إحدى حلقات برنامجها، في محاولة منها لإثبات إدعاءات الدجالين، والمعالجين الروحانيين.

وأجرت "البدير" اتصالا بشخص يطلق عليه "أبو يوسف" يدعي أنه مُعالج روحاني، واستخدمت الإعلامية اسمًا مستعار فضلًا عن إدعاءها قصة وهمية، قائلة: "أنا متزوجة من 10 سنين، ومعايا ولدين، وجوزي بقاله سنتين متغير ومبيقربليش، أنا في أوضة وهو في أوضة"، طالبة المساعدة من الأخير، في أن يعيد لها زوجها كما كان من قبل.

وطلب "المُدعي" 12 ألف ريال من المذيعة، حتى يعيد لها زوجها من جديد، قائلًا: "هخليه زي الخاتم في صباعك"، لتكشف له المذيعة في النهاية أنها تخدعه لكشف إدعاءاته، قائلة: "معقولة الجن اللي معاك مقالكش إنها خدعة".

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