خاضت الإعلامية السعودية، نادين البدير، تجربة على الهواء خلال إحدى حلقات برنامجها، في محاولة منها لإثبات إدعاءات الدجالين، والمعالجين الروحانيين.
وأجرت "البدير" اتصالا بشخص يطلق عليه "أبو يوسف" يدعي أنه مُعالج روحاني، واستخدمت الإعلامية اسمًا مستعار فضلًا عن إدعاءها قصة وهمية، قائلة: "أنا متزوجة من 10 سنين، ومعايا ولدين، وجوزي بقاله سنتين متغير ومبيقربليش، أنا في أوضة وهو في أوضة"، طالبة المساعدة من الأخير، في أن يعيد لها زوجها كما كان من قبل.
وطلب "المُدعي" 12 ألف ريال من المذيعة، حتى يعيد لها زوجها من جديد، قائلًا: "هخليه زي الخاتم في صباعك"، لتكشف له المذيعة في النهاية أنها تخدعه لكشف إدعاءاته، قائلة: "معقولة الجن اللي معاك مقالكش إنها خدعة".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية سعودية تكشف إدعاءات المعالجين الروحانيين على الهواء: "الجن مقالكش إني بخدعك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.