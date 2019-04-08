"السكر وزيت الكانولا".. 4 إضافات صحية للسلطة تعزز من قيمتها الغذائية

تعد السلطات وجبة صحية في أي نظام غذائي، نظرا لقدرتها على المساعدة في خسارة الوزن، وفي المقابل تمنع الإضافات على السلطات كالصلصة وغيرها من المكونات، الجسم، من الاستفادة من عناصرها الغذائية، عدا عن غناها بالوحدات الحرارية.

ونقلا عن "النهار" اللبنانية، فرغم أنّ الخيار الصحي لمكونات صلصة السلطة الصحية هو مزيج من الخل والأعشاب والزيت، لكن يفضل عددا من الأفراد شراءها جاهزة من المتاجر، لذا يوصي الخبراء بشراء صلصات السلطة بأقل من 45 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة، إضافة إلى الانتباه لاحتوائها على نسبة كبيرة من الدهون والسكريات.

ويحتاج الجسم إلى بعض أنواع الدهون، تنقسم إلى:

- الأحماض الدهنية غير المشبعة الاحادية (MUFAs): زيت الزيتون، الكانولا، زيت الفول السوداني، وكذلك الأفوكادو ومعظم المكسّرات.

- الدهون غير المشبعة المتعددة (PUFAs): زيت الذرة وعباد الشمس وفول الصويا والسمسم وبذور القطن، إلى جانب دهون "أوميغا 3" وهي الدهون غير المشبعة المتعددة اللازمة لوظائف خلايا الجسم.

من هنا، ينصح اختصاصيو التغذية من استبدال الدهون السيئة بالـ MUFAs وPUFAs.

ويشددون على ضرورة قراءة الملصقات الغذائية من حيث نسبة الدهون والوحدات الحرارية الموجودة في المنتج الغذائي.

خيارات متنوعة

في هذا الإطار، قدّم موقع "everydayhealth" مجموعة من الخيارات الصحية الموجودة في المتاجر، أبرزها:

1- Wish-Bone Light Italian

يتألف هذا النوع من الصلصات من زيت الزيتون وفول الصويا، إذ تعدّ هذه الدهون صحية للقلب. وتحتوي على:

- حجم الحصة: 2 ملعقتان كبيرتان

- السعرات الحرارية: 35 سعرة حرارية

- الدهون: 2.5 جرامان (0 جرامات من الدهون المشبعة)

- الصوديوم: 340 ميلجراماً

- السكر: 2 جرامان

2- Annie’s Balsamic Vinaigrette

تتكون هذه الصلصة من زيت الكانولا، الذي يعدّ من الزيوت الصحية المفيدة لصحة القلب والشرايين. وتتضمن:

- حجم الحصة: 2 ملعقتان كبيرتان

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- السعرات الحرارية: 100 سعرة حرارية

- الدهون: 10 جرامات (1 جرام من الدهون المشبعة)

- الصوديوم: 55 ميلجراماً

- السكر: 1 جرام

3- Kraft Fat-Free Catalina

تحتوي هذه الصلصة على نصف السعرات الحرارية، هذا عدا عن أنها خالية من الدهون. بالإضافة إلى أنها تتضمن كمية أكبر من السكر الموجودة في الصلصات الأخرى. وتشمل:

- حجم الحصة: 2 ملعقتان كبيرتان

- السعرات الحرارية: 50 سعرة حرارية

- الدهون: صفر

- الصوديوم: 350 ميلجراماً

- السكر: 7 جرامات

4- Hidden Valley Original Ranch Light

يتضمن هذا النوع من الصلصات أيضاً نصف الوحدات الحرارية مقارنةً بغيره من الأنواع. وتحتوي على:

- حجم الحصة: 2 ملعقتان كبيرتان

- السعرات الحرارية: 80 سعرة حرارية

- الدهون: 7 جرامات (1 جرام من الدهون المشبعة)

- الصوديوم: 260 ميلجراماً

- السكر: 2 جرامان

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