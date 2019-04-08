حالة من الغموض تسببت فيها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بسبب عدم كشفها هوية زوجها، أو وجه طفلها منذ ولادته حتى اليوم، فدائمًا ما تتعمد إخفاء وجه طفلها، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حولها.
ومؤخرًا، كشفت "فارس" عن السبب: "في فرق إني مخبية جوزي، وبين إننا ما بنحب ننشر حياتنا.. بس إحنا بنطلع وبنروح وبنسافر".
وتابعت خلال مشاركتها في برنامج "Carpool Karaokear"، المُذاع عبر شاشة "دبي" مع الإعلامي، هشام الهويش: "يمكن نص الوسط الفني بيعرف زوجي وبيعرف ابني، بس مش ناشرين حياتنا على السوشيال ميديا".
وكانت الفنانة اللبنانية شاركت متابعيها مؤخرًا، بجلسة تصوير جريئة، حيث ارتدت أزياء تشبه ملاءة السرير البيضاء، وشفافة، وألتقطت الصور داخل المغسلة "لاندري" وهي محاطة بالملابس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| ميريام فارس: "أنا وزوجي مش بنحب ننشر حياتنا على السوشيال ميديا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.