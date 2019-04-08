أعراض الإصابة بـ"ضربة شمس".. الحساسية من الضوء والطفح الجلدي

"ضربة الشمس" واحدة من أخطر الإصابات بالحرارة التى يتعرض لها كثيرين كبارا وصغارا، وعدم علاجها سريعا يتسبب في عدة أضرار في الدماغ والأعضاء الداخلية، بعدما أكدت دراسات أن المعرضين للإصابة بها هم الأشخاص فوق سن الخمسين، والرياضيين. وبحسب موقع "mayo clinic": تحدث الإصابة بضربة الشمس نتيجة تقدم بعض الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة أو التشنج الحراري والإرهاق الحراري. وعرف الموقع الطبي "ضربة الشمس"، بأنه وصول درجة حرارة الجسم إلى 104 درجات مئوية مع بعض المضاعفات نتيجة تعرض الجسم لدرجة حرارة عالية، تؤدي إلى الغثيان حتى تصل إلى فقدان الوعي أو الغيبوبة. هناك أعرض تؤكد أن الشخص مصاب بـ"ضربة شمس"، هي: الخفقان الصداع الدوخة حساسية شديدة من الضوء فقدان التعرق مع الإصابة بارتفاع درجات الحرارة البشرة الحمراء Advertisements سخونية الخدين الصداع النابض صعوبة في البلع جفاف البشرة ضعف العضلات تشنجات في الأطراف القئ، والغثيان. الأصابة بالجفاف ضيق حدقة العين. الطفح الجلدي أرتفاع نبضات القلب وسرعته. التنفس السريع بعض التغييرات السلوكية مثل الارتباك، أو الذهول فقدان الوعي ​

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