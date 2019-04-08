الأكمام العارية تختفي لصالح المنتفخة في صيف 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تخلّص مصممو الأزياء في الصيف الماضي من توبات الباردوت بالأكتاف العارية لصالح التوبات ذات الأكتاف المنتفخة.

أما بالنسبة لعام 2019، فلا يبدو أن هذا الاتجاه سيغيب عن ساحة الموضة بل في الواقع، أصبحت الأكمام المنتفخة بسرعة، نمط الأكمام الوحيد الذي يستحق مكانًا في خزانتك الصيفية.

وشوهدت الأكمام المنتفخة في العام الماضي على بلوزات قطنية بنمط prairie والتوبات القطنية البيضاء بقصة عنق القلب، وخلال سنة 2019 ستأتي معظم القطع بأكتاف منتفخة كالكنزات وسترات الكارديغان إلى فساتين الكوكتيل وحتى بدلات الجمبسوت وبدلات البنطلون.

وقامت علامة غاني بتنسيق فساتين Broderie Anglaise بأكمام منتفخة مع البوت العسكري المكتنز في عرضه لربيع/صيف 2019، وفي عرض رودارتيه تم تقديم فساتين أنثوية من الدانتيل بأكتاف منتفخة، ومن جهة أخرى أضافت علامة يولا جونسون الأكمام المنتفخة إلى بدلات الجمبسوت.