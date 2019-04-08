6 اتجاهات للمجوهرات يمكنك ارتداؤها هذا الربيع

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحرص النساء على ارتداء المجوهرات بشكل يومي، لذلك من المهم اختيار عناصر خالية من الضجة قدر الإمكان لتحقيق توازن مثالي في الإطلالة.

فما هي اتجاهات المجوهرات الربيعية التي ستمنحك الإطلالة المثالية والمتوازنة، دون أن تبدو لافتة للأنظار أكثر من اللازم؟

السلاسل الذهبية

هذه السلسلة الذهبية المكتنزة يمكنك ارتداؤها لوحدها، أو دمجها مع قلائد بسيطة أخرى بنمط الطبقات.

إكسسوارات المينا الملونة

هذه الإكسسوارت كالقلائد أو الأقراط أو حتى الخواتم والأساور والمصنوعة من هذه المادة الشفافة المطلية بالألوان المشرقة، تمنح إطلالتك الكلاسيكية بالتيشرت الأبيض لمسة مشرقة من الألوان.

إكسسوارات اللؤلؤ

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لا يمكننا أن تحدث عن اتجاهات المجوهرات لسنة 2019 دون أن نتحدث عن مجوهرات اللؤلؤ، كالقلائد والأقراط التي نالت شهرة واسعة على إنستغرام، وظهرت بقوة على المدرجات.

Charms

هي من صيحات المجوهرات الكلاسيكية وتبدو جميلة جدًا، ويمكنك دائمًا الاعتماد على مانجو للحصول على إصدارات بأسعار معقولة تقريبًا لأي اتجاه.

أقراط الهوب

يمكنك هذه السنة أيضًا اختيار أقراطك بنمط الهوب المكتنز الضخمة أو الصغيرة.

إكسسوارات الأصداف

هذه من أبرز صيحات هذه السنة، وقد ظهرت على العديد من المدرجات، وهي أيضًا المفضلة لدى العديد من المؤثرات في الوقت الحالي.