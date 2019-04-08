بوتيغا فانيتا تبتعدُ عن الحقائب المصغّرة في آخر إصداراتها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سواء كان عالم الموضة يعترف بذلك، أم لا، إنّها حقيقة كلّ اتجاه لا يُناسب كلّ نمط حياة. و من أبرز الاتّجاهات التي ربّما قمت بتجربتها، و لم تثر إعجابك، نذكر الحقائب المصغّرة فصورتها الظلية لطيفة للغاية، لكنّها ليست عملية، عندما يتعلّق الأمر بمساحة التّخزين.

وإذا كان هناك شيء ما، يناسب احتياجاتكِ اليومية بشكل أفضل، فأنتِ محظوظة ، لأنّ حقيبة "آركو" Arco من بوتيغا فانيتا، ليست أقلّ أناقة من الحقائب المصغّرة في الوقت الحاليّ.

وظهرتْ هذه الحقيبة ضمن مجموعة ما قبل خريف 2019، للعلامة الفاخرة، وعلى الرّغم من أنّ ما تبقّى من المجموعة الكاملة، لن تكون متاحة للشّراء في المتاجر حتى أواخر شهر مايو، يمكنكِ الآن الحصول على الحقيبة الأنيقة من موقع العلامة الإلكترونيّ، ومتجرها في ميلانو.

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تمّ إطلاق هذه الحقيبة بالتوازي مع معرض "Salone del Mobile" للتصميم والأثاث، الذي يعقد في أبريل من كلّ عام في ميلانو، و هذا أمر منطقيّ أيضًا، نظرًا لأنّ اسم للحقيبة الجديدة مستوحى من "Arco della Pace"، وهو قوس كلاسيكيّ معروف، يقع في قلب المدينة الإيطالية. وكان أيضًا، خلفية عرض المدرج لمجموعة خريف 2019 للعلامة التجارية.

وتأتي الحقيبة الضّخمة بمقبض مزدوج علويّ على شكل القوس الكلاسيكيّ، وهي مصنوعة من جلد العجل الفرنسيّ النّاعم الطبيعيّ، والذي تمّ تقطيعه إلى ألواح واسعة، ومنسوجة بطريقة بوتيغا فينيتا الشّهيرة، كما أنّها متاحة فعليًا بأربعة أحجام مختلفة. لذا، إذا كان نمط "Arco 56" الضّخم، البالغ 4,900 دولار غير مناسب، بسبب سعره المرتفع جدًا، فيمكنكِ اختيار نمط أصغر "Arco 33"، الذي يبلغ سعره 2,350 دولارًا.