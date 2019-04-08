ديبيكا بادوكون بإطلالة ساحرة في إعلانها الجديد

فاجأت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون جمهورها بظهورها الأخير لتكون الوجه الإعلانيّ والسفير العالميّ الجديد لمنتجات عملاق مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الفرنسي "لوريال باريس".

وتعدّ بادوكون التي تألّقت بإطلالة المصمّم العالمي شالينا ناثاني، ومصفف الشعر غابرييل جورجيو، النجمة الهنديّة الخامسة التي مثّلت العلامة التجاريّة الشهيرة بعد إيشواريا راي، وسونام كابور، وفريدا بينتو، وكاترينا كايف.

وقالت ديبيكا في حديث صحافي لها: "دأبت "لوريال باريس" على تشجيع النساء على أن يثقنَ بأنفسهنّ، أمرٌ عظيم أن أنضمّ إلى عائلة لوريال باريس."

يُذكر أنّ بادوكون تستعدّ لعرض فيلمها الهوليوودي xXx: Return of Xander Cage، أمام النجم فان ديزل، حيث فازت مؤخرا بجائزة أيقونة الأناقة العالميّة.

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