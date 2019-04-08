مستحضرات التسمير الذاتي تفقد مفعولها مع الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أفادت مجلة "بريجيت" الألمانية بأن مستحضرات التسمير الذاتي تفقد مفعولها مع مرور الوقت؛ حيث تتحلل المادة الفعالة المسؤولة عن التسمير، ألا وهي "ثنائي هيدروكسي الأسيتون" المعروفة اختصارا بـ (DHA).

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه ينبغي لهذا السبب استهلاك مستحضر التسمير الذاتي في غضون 6 شهور من تاريخ فتح العبوة.

وأشارت "بريجيت" إلى أن مستحضرات التسمير الذاتي يمكن أيضا أن تفقد مفعولها بسبب التأثير الحراري؛ لذا ينبغي حفظها في مكان بارد وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.