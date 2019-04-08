هاري وميجان يروجان للتبرع الخيري بدلا من تقديم هدايا لهما بمناسبة مولودهما

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

مع اقتراب استقبالهما لمولودهما الأول، حث الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان المجتمع في المملكة المتحدة على التبرع لمنظمات خيرية بدلا من تقديم هدايا لهما بمناسبة المولود القادم.

وروج دوق ودوقة ساسيكس على حسابهما على موقع انستجرام للتبرع لأربع مؤسسات خيرية لدعم العائلات الفقيرة، ومن بين هذه المؤسسات "ليتل فيليدج" في لندن التي تقدم مستلزمات الأطفال والرضع كاللعب والملابس للآباء بأسعار زهيدة.

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وفوجئت المؤسسة تماما بالاهتمام الكبير بها بعد المنشور الملكي، وقالت صوفيا باركر رئيسة المؤسسة لوكالة الأنباء البريطانية (برس اسوسييشن) إن المؤسسة تلقت رسائل وتبرعات من الخارج أيضا من استراليا وتكساس.

وأضافت: " نحن منظمة خيرية صغيرة، ودعم كهذا يمثل أهمية بالغة بالنسبة لنا".

كان هاري وميجان دشنا حسابهما المشترك على انستجرام يوم الثلاثاء الماضي، ولديهما في الوقت الراهن أكثر من أربعة ملايين متابع.