أسلوب الحياة الصحي لجمال يشع من الداخل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية بأن أسلوب الحياة الصحي يعد بمثابة مفتاح الجمال، الذي يشع من الداخل.

وأوضحت أن التغذية السليمة تمثل أهم ركائز أسلوب الحياة الصحي؛ حيث ينبغي الابتعاد عن السكر والدقيق الأبيض واللحوم الحمراء والدهون التقابلية؛ نظرا لأن هذه الأغذية تعزز فرص حدوث التهابات في الجسم، وبالتالي تمهد الطريق للشيخوخة المبكرة للبشرة، فضلا عن خطر الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبدلا من ذلك، ينبغي الإكثار من الأغذية الصحية، كالخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والأغذية المحتوية على أوميجا 3 مثل زيت الزيتون والسلمون وبذور الكتان.

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وينبغي الإكثار من الأغذية المحتوية على فيتامين C بصفة خاصة لأهميته في بناء الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود، وتتمثل مصادره في الفلفل الحلو والجزر والبروكلي والفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفي.

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضا أخذ قسط كاف من النوم يتراوح بين 7 و9 ساعات؛ نظرا لأن الجسم يقوم أثناء النوم بإجراء عمليات الإصلاح الذاتي من ناحية، ويحصل على قدر كاف من الاستشفاء من ناحية أخرى. أما قلة النوم فتسبب في شحوب البشرة، فضلا عن أنها تعزز فرص زيادة الوزن.

ومن المهم أيضا الإقلاع عن التدخين؛ نظرا لأنه يُحدث خللا في عملية إمداد البشرة بالأوكسجين، ومن ثم تصبح البشرة رمادية اللون بشكل متزايد. وينطبق ذلك أيضا على الخمر، الذي يسلب الرطوبة من البشرة ويعزز بذلك فرص ظهور التجاعيد والإصابة بالأمراض الجلدية كالبثور وحب الشباب ومرض الوردية.