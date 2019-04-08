الامارات | خلاف «سبايس جيرلز» يطيح بالجولة العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف «سبايس جيرلز» يطيح بالجولة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير أمس، أن الجولة الغنائية العالمية لفريق «سبايس جيرلز» ألغيت بعد الخلاف الذي اندلع بين عضوتي الفريق جيري هورنر وميل بي.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بأن الفريق، المؤلف من جيري وميل بي وميل سي وإيمان بونتون، كان سيقوم بجولة عالمية تشمل أميركا وأستراليا والشرق الأقصى، وتنتهى في بريطانيا حتى 15 يونيو المقبل.

وقال مصدر للصحيفة «لقد كان أسبوعاً صعباً بالنسبة لعضوات الفرقة». وأضاف أنهن اتفقن على إحياء الحفلات المقررة في بريطانيا، لكن لن يقمن بأي حفلات في أنحاء العالم.