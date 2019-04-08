الامارات | أفراح الكتبي والكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكتبي والكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت قبيلة الكتبي بمناسبة زفاف محمد حمد الحميدي الكتبي إلى كريمة حمد محمد عايد الكتبي، وعمر حمد الحميدي الكتبي إلى كريمة خلفان راشد خميس الكعبي. وحضر الحفل الذي أقيم بصالة زاخر للأعراس في مدينة العين، وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين، وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة. وتخللت الحفل عروض فنية تراثية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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