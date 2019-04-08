الامارات | «تمازج» لرياض معتوق في «سلطان العويس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تمازج» لرياض معتوق في «سلطان العويس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية معرضاً فنياً بعنوان «تمازج» للفنان الدكتور رياض معتوق، في الساعة السابعة مساءً بعد غد الأربعاء، في قاعة المعارض الكبرى بشارع الرقة في دبي.

ويضم المعرض 45 عملاً موزعة بين الجداريات والتلوينات الخزفية التي تتميز بقدرتها على التكثيف والاختزال ذات الدلالة الفلسفية رغم بساطة مظهرها، حيث يتم التركيز على المسطحات البصرية خزفياً وتراوح أحجامها بين 30 و50 سنتيمتراً ميزتها الأساسية هي التوافق والانسجام. وقد استخدم الخزاف رياض معتوق في عمله الطين والألوان ومواد أخرى، لتصبح سمة المعرض الأساسية هي «التمازج». ويصف الناقد محمد مهدي حميدة، مشروع رياض معتوق الإبداعي بأنه يمتاز بالقدرة على التكثيف والاختزال والإيجاز الدال، وأيضاً يتميز في عمومه بالمظهر البسيط الذي تتخذه معظم القطع الخزفية، التي لا يركن فيها المسطح البصري إلى مظهر واحد، وإنما يستمر على الدوام في إنتاج تكوينات تشكيلية مختلفة، تتمايز بصرياً من عمل إلى آخر.