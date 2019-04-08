الامارات | أفراح الروسي والحمادي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الروسي والحمادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الحفل الذي أقامه يعقوب يوسف أحمد الروسي، بمناسبة زفاف نجله يوسف إلى كريمة عبدالله يعقوب يوسف الحمادي. وحضر الحفل الذي أقيم في فندق دوست تاني بأبوظبي الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان قائد القوات البحرية، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وكبار ضباط الشرطة والقوات المسلحة، ولفيف من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل عروض فنية متنوعة من التراث الإماراتي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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