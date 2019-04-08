الامارات | «إم وودز» يستمر حتى 30 الجاري في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «إم وودز» يستمر حتى 30 الجاري في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار مؤسسو متحف «إم وودز» الشهير في العاصمة الصينية بكين، «دبي مول»، أخيراً، للتعرف إلى أول عروض متحفهم في منطقة الشرق الأوسط.

واطلع مؤسسو المتحف، إنوان لي، ولين هان، ومايكل سوفو هوانغ، على أعمال معرض «إم وودز» في «دبي مول»، ضمن منطقة الأزياء «فاشن أﭬنيو»، الذي يستمر حتى 30 أبريل الجاري. ويمكن للزوار استكشاف نحو 40 من أهم الأعمال الفنية الغربية والصينية من المجموعة الدائمة لمتحف «إم وودز» التي تعرض للمرة الأولى في المنطقة، ضمن جناح خاص يحاكي أجواء المتاحف.

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وتتضمن الأعمال التي يمكن التعرف عليها إبداعات فنانين، مثل ريتشارد لين، الذي يوظف التعابير والتفاصيل الدقيقة الحديثة في أعماله، والفنان الإماراتي محمد كاظم، وفنان الوسائط التعبيرية لو يانغ، والفنان العالمي آندي وارهول. واختير جميع الأعمال خصيصاً للعرض في «دبي مول» من مجموعة «إم وودز» الدائمة في بكين.

40

من الأعمال الفنية الغربية والصينية يضمها المعرض.